Жители российских деревень заинтересовали ученых
Жители российских деревень заинтересовали ученых

Зачем ученые собирают образцы крови жителей российской глубинки

Сотрудники Центра геномной биоинформатики имени Добржанского собирают образцы крови у жителей российских деревень, чьи семьи минимум в трех поколениях не меняли места жительства.

Целью исследования является исследование ДНК и занесение ее в базу данных «Российский геном».

Все образцы крови, собранные в поездках по отдаленным уголкам России, анонимные. На пробирках указана только информация о поле и национальности человека.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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