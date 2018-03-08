Жители российских деревень заинтересовали ученых
Зачем ученые собирают образцы крови жителей российской глубинки
Сотрудники Центра геномной биоинформатики имени Добржанского собирают образцы крови у жителей российских деревень, чьи семьи минимум в трех поколениях не меняли места жительства.
Целью исследования является исследование ДНК и занесение ее в базу данных «Российский геном».
Все образцы крови, собранные в поездках по отдаленным уголкам России, анонимные. На пробирках указана только информация о поле и национальности человека.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Российские ученые испытали «Сову»Первый российский атмосферный спутник предназначен для освоения Севера
Комментарии