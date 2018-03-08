Жители российских деревень заинтересовали ученых

Сотрудники Центра геномной биоинформатики имени Добржанского собирают образцы крови у жителей российских деревень, чьи семьи минимум в трех поколениях не меняли места жительства.

Целью исследования является исследование ДНК и занесение ее в базу данных «Российский геном».

Все образцы крови, собранные в поездках по отдаленным уголкам России, анонимные. На пробирках указана только информация о поле и национальности человека.

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