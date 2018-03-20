Жители Алтая – родственники североамериканских индейцев

Российские антропологи в сотрудничестве с американскими специалистами доказали, что предки североамериканских индейцев, скорее всего, пришли на континент через Берингов пролив из Алтая.

По словам заведующей лабораторией популяционной этногенетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Людмилы Осиповой, речь идет не только «денисовском человеке», который жил в Солонешенском районе Алтайского края 250−300 тысяч лет назад.

Чтобы это доказать, антропологи собрали и проанализировали наследственный материал, взятый у представителей различных племен североамериканских индейцев и жителей Сибири.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Исследования»