Жители Алтая – родственники североамериканских индейцев
Жители южной части Алтая оказались близкими родственниками американских индейцев
Российские антропологи в сотрудничестве с американскими специалистами доказали, что предки североамериканских индейцев, скорее всего, пришли на континент через Берингов пролив из Алтая.
По словам заведующей лабораторией популяционной этногенетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Людмилы Осиповой, речь идет не только «денисовском человеке», который жил в Солонешенском районе Алтайского края 250−300 тысяч лет назад.
Чтобы это доказать, антропологи собрали и проанализировали наследственный материал, взятый у представителей различных племен североамериканских индейцев и жителей Сибири.
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