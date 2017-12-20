Жировые клетки помогут в лечении переломов костей
pixabay.com

pixabay.com

Томские ученые совместно с германскими коллегами предложили использовать стволовые клетки жировой ткани человека для регенерации костей и мышц

Уточняется, что жировая ткань образуется из клеток костного мозга и имеет обратный потенциал.

Ученые проводят испытания стромальных стволовых клеток жировой ткани, которые могут превращаться в белые жировые клетки, а также молодые клетки костной ткани и клетки мышечной ткани.

На первом этапе исследования будут использоваться стволовые клетки животных, на втором - стволовые клетки жировой ткани человека.

«Скаффолды будут сделаны химиками ТГУ из гидроксиапатита. Тенденцией в регенеративной ортопедии, травматологии является создание подобных имплантов с функциональной поверхностью», - рассказала руководитель фармпроектов Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ Любовь Покровская.

По ее словам, биохимики планируют изучить биохимические процессы образования адипотитов - клеток «белого жира», чей синтез лежит в основе ожирения, сообщает «Наука в Сибири». 

Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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