Под железными облаками Марса

Подготовлен первый «прогноз погоды» на красной планете
Планетологи из Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с зарубежными коллегами разработали первую в мире климатическую модель, позволяющую предсказать погоду на Марсе во время лета и зимы с помощью зонда «Марс-Экспресс».
По словам планетолога Александра Родина, новая модель описывает трехмерные движения воздушных масс в атмосфере Марса, перенос солнечного и инфракрасного излучения, фазовые переходы воды, а также микрофизику марсианских облаков, играющую ключевую роль в круговороте воды на планете.
Существующие климатические модели, описывающие смену сезонов и климат на Марсе, выдают неточные прогнозы.
Кроме того, они не совпадают с данными, собранными российским прибором SPICAM, находящимся на борту зонда «Марс-Экспресс».
Дело в том, что созданные ранее модели были основаны на ошибочных представлениях о том, как протекает круговорот воды на Марсе и как ее молекулы взаимодействуют с мельчайшими частичками пыли в атмосфере планеты.
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