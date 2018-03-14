Исследователи из России перевыполнили план по публикациям в мировых изданиях
pixabay.com

pixabay.com

Ранее была установлена норма в 2,44%

Российские исследователи перевыполнили план по научным публикациям, установленный «майскими указами». Доля статей отечественных деятелей науки в мировых журналах составила на конец 2017 года 2,67%. ﻿

﻿Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева в рамках расширенного заседания коллегии министерства.

В майских указах президента России был установлен целевой показатель, согласно которому доля публикаций отечественных ученых в мировых изданиях должна достичь 2,44%.

«Этот показатель выполнен в полном объеме. Доля публикаций российских исследований достигла 2,67%», - сказала Ольга Васильева.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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