Исследователей Арктики поддержат рублем

Финансовую помощь исследователям предоставит Проектный офис развития Арктики «ПОРА». Размеры грантов составят от 50 до 100 тысяч рублей. Общая их сумма превысит пять миллионов рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

Кроме того, «ПОРА» совместно с «Фондом поддержки социальных проектов» окажут помощь в реализации образовательных и предпринимательских инициатив на Крайнем Севере.

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