Исследователей Арктики поддержат рублем
Исследователей Арктики поддержат рублем

Ученые и организации, имеющие отношение к исследованиям Арктической зоны России, получат в 2018 году свыше 100 грантов.

Финансовую помощь исследователям предоставит Проектный офис развития Арктики «ПОРА». Размеры грантов составят от 50 до 100 тысяч рублей. Общая их сумма превысит пять миллионов рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

Кроме того, «ПОРА» совместно с «Фондом поддержки социальных проектов» окажут помощь в реализации образовательных и предпринимательских инициатив на Крайнем Севере.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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