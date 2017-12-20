Исследование боевых тюленей получило высшую награду РАН
pixabay.com

pixabay.com

Директор Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН (ММБИ КНЦ) академик Геннадий Матишов получил премию имени С.О. Макарова 2017 года за цикл работ «Использование морских млекопитающих в служебных целях»

Изучение возможности использовать физиологию и поведение арктических млекопитающих в технических целях, в том числе для обороны, длится с 1984 года. Академик Матишов считает контроль подводной обстановки с помощью морских животных перспективным направлением усиления безопасности прибрежных объектов. Высокочувствительная гидролокация позволяет им распознавать подводные биологические и технические объекты в условиях естественных и искусственных шумов.

Ученые ММБИ подробно исследовали особенности представителей семейства настоящие тюлени, при этом изучив возможности афалинов, белух, тихоокеанских морских котиков и сивучей. Оказалось, что тюлени превосходят сивучей в надежности и скорости выполнения команд и не уступают дельфинам по скорости выработки определенных навыков.

Большим плюсом арктического тюленя была его неприхотливость: для транспортировки ему не требовался бассейн, поскольку животное может долго находиться на суше. Ученые выяснили, что тюлени могут погружаться на большие глубины и развивать высокую скорость до 30-40 км/ч.

Матишов отметил, что ластоногие овладели навыками обнаружения металлических предметов на мелководье, доставки инструментов водолазу, срыв с аквалангиста дыхательного аппарата. Ученый считает, что тюленей можно использовать и в роли спасателей, и в роли исследователей. Они, например, могут проверять подводные объекты, искать под водой людей и набрасывать на них удерживающие устройства, доставлять научную технику на разные глубины.

Более того, выяснилось, что животные умеют различать цвета. Обучать ластоногих можно только с помощью положительных стимулов, главный из которых – корм, говорится на сайте РАН.

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Места: Россия
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