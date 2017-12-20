Исследование боевых тюленей получило высшую награду РАН

Изучение возможности использовать физиологию и поведение арктических млекопитающих в технических целях, в том числе для обороны, длится с 1984 года. Академик Матишов считает контроль подводной обстановки с помощью морских животных перспективным направлением усиления безопасности прибрежных объектов. Высокочувствительная гидролокация позволяет им распознавать подводные биологические и технические объекты в условиях естественных и искусственных шумов.

Ученые ММБИ подробно исследовали особенности представителей семейства настоящие тюлени, при этом изучив возможности афалинов, белух, тихоокеанских морских котиков и сивучей. Оказалось, что тюлени превосходят сивучей в надежности и скорости выполнения команд и не уступают дельфинам по скорости выработки определенных навыков.

Большим плюсом арктического тюленя была его неприхотливость: для транспортировки ему не требовался бассейн, поскольку животное может долго находиться на суше. Ученые выяснили, что тюлени могут погружаться на большие глубины и развивать высокую скорость до 30-40 км/ч.

Матишов отметил, что ластоногие овладели навыками обнаружения металлических предметов на мелководье, доставки инструментов водолазу, срыв с аквалангиста дыхательного аппарата. Ученый считает, что тюленей можно использовать и в роли спасателей, и в роли исследователей. Они, например, могут проверять подводные объекты, искать под водой людей и набрасывать на них удерживающие устройства, доставлять научную технику на разные глубины.

Более того, выяснилось, что животные умеют различать цвета. Обучать ластоногих можно только с помощью положительных стимулов, главный из которых – корм, говорится на сайте РАН.

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