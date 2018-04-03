Искусственный кровоток спасет новорожденных
Ученые увеличат шансы младенцев с пороком сердца на выживание
Специалисты Первого МГМУ имени Сеченова работают над созданием системы искусственного кровообращения для детей, родившихся с не полностью сформированным сердцем. Она обеспечит нормальную работу кровеносной системы ребенка при наличии только одного желудочка.
Реализацией проекта занимаются Институт бионических технологий и инжиниринга (подразделение сеченовского университета) и Московский институт электронной техники (МИЭТ). Он не имеет аналогов в мире. При этом в его основу будут положены искусственное сердце и система вспомогательного кровообращения, которые ранее были созданы специалистами МИЭТ.
Полную версию читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике В России разработают «Космический навигатор»Система будет предотвращать столкновения спутников на орбите Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Дорогу освоит молодежьВ научно-производственном центре прикладной оптики Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех состоялась 11-я Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов
Комментарии