Искусственный кровоток спасет новорожденных

Специалисты Первого МГМУ имени Сеченова работают над созданием системы искусственного кровообращения для детей, родившихся с не полностью сформированным сердцем. Она обеспечит нормальную работу кровеносной системы ребенка при наличии только одного желудочка.

Реализацией проекта занимаются Институт бионических технологий и инжиниринга (подразделение сеченовского университета) и Московский институт электронной техники (МИЭТ). Он не имеет аналогов в мире. При этом в его основу будут положены искусственное сердце и система вспомогательного кровообращения, которые ранее были созданы специалистами МИЭТ.

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