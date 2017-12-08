Искусственный интеллект учат распознавать эмоции человека

Российские ученые создали нейронную сеть и обучают ее распознавать человеческие эмоции с помощью речи.
Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой математическую модель, при создании которой за основу был взят принцип работы нервных клеток живого организма. Для работы с нейронной сетью исследователи из филиала Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде используют аудиозаписи человеческой речи, передает ТАСС.
В ходе экспериментов ИИ проанализировал порядка тысячи аудиозаписей. Правильно он распознавал эмоции в 71% случаев.
Звуки голоса преобразуются в изображение – мел-спектрограмму в красном и зеленом цветах. Сеть анализирует эти изображения и отыскивает закономерности, соответствующие тем или иным эмоциям. По словам авторов проекта, лучше всего у ИИ пока получается определять нейтральные и спокойные эмоции. При этом сеть нередко путает страх со счастьем.
По словам исследователей, распознающий эмоции ИИ может найти применение в работе кол-центров, в медицине, технологии «умный дом».Далее в рубрике Российские ученые создали новый сверхпроводникСибирские ученые получили материал, обладающий свойствами сверхпроводника, которые проявляются при комнатной температуре. Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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