Искусственный интеллект учат распознавать эмоции человека
Искусственный интеллект учат распознавать эмоции человека

Российские ученые создали нейронную сеть и обучают ее распознавать человеческие эмоции с помощью речи.

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой математическую модель, при создании которой за основу был взят принцип работы нервных клеток живого организма. Для работы с нейронной сетью исследователи из филиала Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде используют аудиозаписи человеческой речи, передает ТАСС.

В ходе экспериментов ИИ проанализировал порядка тысячи аудиозаписей. Правильно он распознавал эмоции в 71% случаев.

Звуки голоса преобразуются в изображение – мел-спектрограмму в красном и зеленом цветах. Сеть анализирует эти изображения и отыскивает закономерности, соответствующие тем или иным эмоциям. По словам авторов проекта, лучше всего у ИИ пока получается определять нейтральные и спокойные эмоции. При этом сеть нередко путает страх со счастьем.

По словам исследователей, распознающий эмоции ИИ может найти применение в работе кол-центров, в медицине, технологии «умный дом».

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