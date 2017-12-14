Искусственный интеллект придет на помощь российским врачам
pixabay.com

pixabay.com

С 2018 года у российских врачей появится электронный помощник – система искусственного интеллекта

Она будет подсказывать способы диагностики и методы лечения. Кроме того, все пользователи портала Госуслуг получат доступ к электронной медицинской карте. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Каждый пациент сможет посмотреть историю медицинских диагнозов, назначений и процедур на портале.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании: «У Минздрава есть предложения по развитию проекта, в том числе с учетом возможностей, которые открываются для применения цифровых технологий. В частности, есть идея разработать систему поддержки принятия врачебных решений, используя массивы данных в сфере медицины, включая некоторые подходы к использованию искусственного интеллекта».

Он считает, что такая система поможет поставить больному точный диагноз. Речь идет о создании в медицинских учреждениях «виртуальных рабочих мест».

Вероника Скворцова отметила, что «компьютер подсказывает поля для диагностики и на основе внесенной информации подсказывает алгоритмы дальнейших действий и дополнительного обследования».

Система искусственного интеллекта не даст ошибиться, даже если врач утомлен. Ее планируют внедрить в такие области медицины, как онкология и неонатология, передает «Медпортал».

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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