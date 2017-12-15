Искусственный интеллект поможет геологам в создании карт месторождений
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из Кольского научного центра Российской академии наук разработали метод трехмерного картирования месторождений полезных ископаемых

По мнению геологов, это поможет точнее планировать разработку залежей и увеличит количество извлекаемых пород.

Прежде чем разработать метод автоматического трехмерного картирования, ученые применили четыре способа определения минерального состава фоскоритовых руд из Ковдорского массива, расположенного в Мурманской области.

Сначала геологи рассчитали состав пород без примесей. Второй метод предполагал изучение влияния независимых параметров на распространение минералов. Третий метод позволяет определить тип породы по химическому составу при помощи нейронной сети. Четвертый способ представляет собой логическую схему оценки типов породы человеком.

Авторы сравнили четыре способа расчета минерального состава и создали трехмерные карты распространения фоскоритовых руд. Выяснилось, что прогнозы расположения полезных ископаемых, полученные методами расчета состава без примесей и учета нескольких независимых параметров не соответствовали данным геологов.

Ученые сделали вывод, что использование таких способов нецелесообразно. Трехмерные карты, полученные при работе с нейросетью и логической оценкой типов породы, полностью соответствовали данным геологической службы, передает «Газета.ru».

Полученная карта позволит улучшить качество добываемой руды и извлекать прочие полезные ископаемые, такие как скандий, считают ученые.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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