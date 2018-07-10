ВЭБ инвестирует 450 млн рублей в производство роботов
ВЭБ инвестирует 450 млн рублей в производство роботов

Соглашение подписано на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2018»

Дочерняя структура Внешэкономбанка «ВЭБ Инновации» инвестирует 450 миллионов рублей в компанию Promobot, занимающуюся разработкой системных роботов.

Уточняется, что Promobot ведет разработку системы распознавания речи и общения, которая позволит создавать роботов-консультантов, экскурсоводов, консьержей и даже банковских работников.

Согласно подписанному соглашению о намерениях, компания направит выделенные деньги на развитие производства и модернизацию продуктовой линейки.

Полная версия доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Профилактика может быть вкусной Далее в рубрике Профилактика может быть вкуснойОтечественные ученые создают специальные продукты питания для предотвращения развития рака Читайте в рубрике «Технологии» Блокчейн-государство Децентурион раздало паспорта россиянамЖителям Decenturion обещают бесплатные цифровые активы — токены Блокчейн-государство Децентурион раздало паспорта россиянам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО