ВЭБ инвестирует 450 млн рублей в производство роботов
Соглашение подписано на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2018»
Дочерняя структура Внешэкономбанка «ВЭБ Инновации» инвестирует 450 миллионов рублей в компанию Promobot, занимающуюся разработкой системных роботов.
Уточняется, что Promobot ведет разработку системы распознавания речи и общения, которая позволит создавать роботов-консультантов, экскурсоводов, консьержей и даже банковских работников.
Согласно подписанному соглашению о намерениях, компания направит выделенные деньги на развитие производства и модернизацию продуктовой линейки.
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