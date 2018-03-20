Инновационный аппарат для ингаляций увеличит продолжительность жизни россиян

Аппарат для ингаляций «Тианокс», способствующий лечению нарушений легочного кровообращения, прошел клинические испытания.

Его внедрение в практику позволит увеличить продолжительность жизни россиян в 2,5 раза, сообщил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ ядерной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков.

«Это уникальный медицинский прибор азототерапии, прошел заключительные стадии клинических исследований. На сегодняшний день потребность рынка - 10 тыс. таких приборов, на тысячу приборов мы уже имеем фактический заказ. Стоит каждый из них 2,5 млн рублей», - сказал Костюков.

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