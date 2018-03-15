Инновационные продукты питания представили российские студенты на выставке «Дальагро»
pixabay.com

pixabay.com

Пищевые разработки Школы биомедицины получили признание в Японии и Китае

Инновационные продукты питания представили студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках международной выставки «Дальагро. Продовольствие». Под руководством специалистов Школы биомедицины (ШБМ) они продемонстрировали новейшие достижения в области пищевых технологий: хлеб с гребешком, десерт из актинидии, мюсли с оригинальными добавками и другие.

Стенд учащихся ДВФУ посетил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко вместе с директором ШБМ Юрием Хотимченко.

«Школа биомедицины вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Более того, наша работа отличается научным подходом к созданию питания — благодаря этому население может получать функциональные продукты, которые приносят пользу здоровью», - сказал Хотимченко.

Профессор школы биомедицины Татьяна Каленик отметила, что вся предложенная для дегустации продукция создана при участии преподавателей департамента пищевых технологий. Особое внимание гостей выставки привлек хлеб «Морской» с гребешком.

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Места: Россия
События: наука
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