ИИ идентифицирует человека по тексту

Метод, который позволяет искусственному интеллекту распознавать гендерную принадлежность автора текста, разработан специалистами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Национального исследовательского центра «Курчатовский Институт» и Воронежского государственного университета.

В ходе работы над решением задачи половой идентификации текстов ученые опирались на два подхода к моделированию на основе имеющихся данных: алгоритмы машинного обучения и нейронные сети глубокого обучения (сверточные нейронные сети и рекуррентные нейронные сети с долгой краткосрочной памятью).

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