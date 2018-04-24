ИИ идентифицирует человека по тексту
Нейросеть научили определять пол человека по написанному им тексту
Метод, который позволяет искусственному интеллекту распознавать гендерную принадлежность автора текста, разработан специалистами Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Национального исследовательского центра «Курчатовский Институт» и Воронежского государственного университета.
В ходе работы над решением задачи половой идентификации текстов ученые опирались на два подхода к моделированию на основе имеющихся данных: алгоритмы машинного обучения и нейронные сети глубокого обучения (сверточные нейронные сети и рекуррентные нейронные сети с долгой краткосрочной памятью).
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