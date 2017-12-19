Холод станет источником обогрева домов
pixabay.com

pixabay.com

Специалисты из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН предлагают использовать холод для обогрева домов

Разработку сибирских ученых, получившую название «ТепХол», можно сравнить с работой старых аммиачных холодильников, с тем отличием, что полученное тепло не рассеивается в окружающую среду, а концентрируется.

Проще говоря, в работе «ТепХола» заложен парадоксальный принцип: чем холоднее на улице, тем легче получить тепло.

«Здесь действуют фундаментальные законы физики: если есть разность температур между двумя термостатами, то эту неравновесность системы можно использовать для того, чтобы произвести работу и направить её, например, на увеличение температурного потенциала тепла. Чем больше разность температур, тем лучше», - рассказал руководитель группы энергоаккумулирующих процессов и материалов ИК СО РАН доктор химических наук Юрий Аристов.

По его словам, сердцем уникального устройства является адсорбер, в котором находятся два теплообменника с гранулы адсорбента. Холодный воздух охлаждает метанол и понижает давление его пара, что вызывает «высыхание» адсорбента. При последующей адсорбции паров метанола на «сухом» адсорбенте выделяется большое количество тепла, адсорбент разогревается до 40—60°C и нагревает воду, которая поступает в батарею или создает эффект «тёплого пола». Чем холоднее на улице, тем быстрее разогреваться адсорбент.

Вместе с тем, для эффективной работы системы необходимо наличие в предполагаемом месте эксплуатации доступа к грунтовой воде, температура которой не должна быть ниже 10°C.

«Холодный климат России считается конкурентным недостатком, а наша технология (точнее пока не технология, а способ получения тепла), мы надеемся, может превратить его в конкурентное преимущество. По нашему мнению, особенно этот подход будет интересен для Арктики, освоению которой в последнее время уделяется особое внимание», - сообщил ученый.

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