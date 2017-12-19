Холод станет источником обогрева домов

Разработку сибирских ученых, получившую название «ТепХол», можно сравнить с работой старых аммиачных холодильников, с тем отличием, что полученное тепло не рассеивается в окружающую среду, а концентрируется.

Проще говоря, в работе «ТепХола» заложен парадоксальный принцип: чем холоднее на улице, тем легче получить тепло.

«Здесь действуют фундаментальные законы физики: если есть разность температур между двумя термостатами, то эту неравновесность системы можно использовать для того, чтобы произвести работу и направить её, например, на увеличение температурного потенциала тепла. Чем больше разность температур, тем лучше», - рассказал руководитель группы энергоаккумулирующих процессов и материалов ИК СО РАН доктор химических наук Юрий Аристов.

По его словам, сердцем уникального устройства является адсорбер, в котором находятся два теплообменника с гранулы адсорбента. Холодный воздух охлаждает метанол и понижает давление его пара, что вызывает «высыхание» адсорбента. При последующей адсорбции паров метанола на «сухом» адсорбенте выделяется большое количество тепла, адсорбент разогревается до 40—60°C и нагревает воду, которая поступает в батарею или создает эффект «тёплого пола». Чем холоднее на улице, тем быстрее разогреваться адсорбент.

Вместе с тем, для эффективной работы системы необходимо наличие в предполагаемом месте эксплуатации доступа к грунтовой воде, температура которой не должна быть ниже 10°C.

«Холодный климат России считается конкурентным недостатком, а наша технология (точнее пока не технология, а способ получения тепла), мы надеемся, может превратить его в конкурентное преимущество. По нашему мнению, особенно этот подход будет интересен для Арктики, освоению которой в последнее время уделяется особое внимание», - сообщил ученый.

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