Химики из России создали сверхэффективные антиоксиданты

Сотрудники университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали идеальные антиоксиданты, которые способны «точечно» купировать воспаления в организме человека.

Открытие было сделано при изучении свойств металл-органических каркасов, называемых учеными «материалом будущего».

По словам Елены Храменковой из Университета ИТМО, при воспалении в клетках образуются активные формы кислорода. Специалисты смоделировали, как простейшие из них, сам кислород и перекись водорода, взаимодействуют с металлическим центром каркаса.

Она также отметила, что неожиданное применение для металл-органических каркасов было обнаружено в ходе проведения оценки устойчивости подобных конструкций при попадании внутрь организма человека.

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