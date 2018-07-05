HeadHunter начал использовать искусственный интеллект для подбора сотрудников в компании
pixabay

pixabay

«Виртуальный рекрутер» сократит время поисков кандидатов в десятки раз

Сервис по подбору новых сотрудников HeadHunter начал применять в своей работе виртуального рекрутера – технологию на основе искусственного интеллекта для поиска кандидатов в компании клиентов.

В пресс-службе компании отмечают, что с ее помощью можно сократить время подбора кандидатов в десятки раз. До конца текущего года на развитие технологии потратят до 60 млн рублей.

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Места: Россия
События: наука
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