Грунтовые воды с материка стекли в Арктику
pixabay.com

pixabay.com

Явление обнаружено в море Лаптевых, в губе Буор-Хая

Ученые из России вместе со шведскими и немецкими коллегами пришли к выводу, что на арктический шельф проникает подмерзлонтая грунтовая вода.

Один из авторов статьи, научный сотрудник Международной лаборатории изучения углерода арктических морей ТПУ Александр Чаркин заявил: «До нашего открытия не было прямых доказательств того, что подмерзлотные грунтовые воды участвуют в разгрузке воды с материка в Северный Ледовитый океан, наряду со стоком рек».

Ученый отметил, что прежде бытовало мнение о невозможности такого явления из-за наличия сплошной мерзлоты под водой. «Нам впервые удалось доказать существование феномена разгрузки подмерзлотной грунтовой воды на арктический шельф», - добавил он.

Первые аномалии были замечены учеными еще в 2002 году, когда в промежуточных слоях морской воды обнаруживалась более холодная вода. Однако отсутствие необходимого оборудования не позволило исследователям выяснить причину такого явления. В ходе экспедиций в 2014-2015 годах в губе Буор-Хая исследователи обнаружили в аномально холодной воде повышенный уровень короткоживущих изотопов радона и радия, передает издание «Индикатор». Их концентрация, отмечают ученые, возможна в придонных водах, так как источником этих элементов являются донные отложения.

В настоящее время ученым удалось исследовать лишь одну зону разгрузки подмерзлотной грунтовой воды. В перспективе они планируют изучить весь шельф морей Восточной Арктики. «Теперь нам предстоит найти ответ на вопрос о масштабах выхода грунтовых вод и их влиянии на биогеохимический режим арктических морей», - добавил научный руководитель исследования, руководитель Международной лаборатории изучения углерода арктических морей ТПУ Игорь Семилетов.

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