Грипп победил!
Названа причина неэффективности вакцины от гриппа
Ученые из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН выяснили, почему вакцина от сезонного вируса гриппа стала абсолютно неэффективна в борьбе с заболеванием.
Исследования показали, что различные варианты вакцины против вирусов сезонного гриппа фактически не увеличивают число разных типов Т-клеточных рецепторов (ТКР), а значит и не повышают шанс распознавания вирусов гриппа иммунной системой организма.
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