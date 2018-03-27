Грипп победил!
pixabay.com

pixabay.com

Названа причина неэффективности вакцины от гриппа

Ученые из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН выяснили, почему вакцина от сезонного вируса гриппа стала абсолютно неэффективна в борьбе с заболеванием.

Исследования показали, что различные варианты вакцины против вирусов сезонного гриппа фактически не увеличивают число разных типов Т-клеточных рецепторов (ТКР), а значит и не повышают шанс распознавания вирусов гриппа иммунной системой организма.

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Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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