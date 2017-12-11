Гормон беременности вылечит рассеянный склероз

Один из гормонов беременности можно использовать для подавления иммунных клеток, вызывающих рассеянный склероз, рассказала Лариса Литвинова из Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

По ее словам, хорионический гонадотропин целенаправленно модулирует иммунную систему матери таким образом, чтобы она не испытывала «агрессивных чувств» по отношению к антигенам эмбриона, а также эффективно справляется с инфекционными агентами.

Рассеянный склероз, волчанка, диабет первого типа и артрит вызывают не бактерии и вирусы, а нарушения в работе иммунной системы, заставляющие ее клетки атаковать здоровые ткани тела.

Лариса Литвинова и ее коллеги, в поисках лекарства от аутоиммунных заболеваний, обратили внимание на самый хорошо известный и яркий пример появления «инородного тела» в организме человека, с существованием которого иммунная система вынуждена мириться – плод в утробе матери.

Геном будущего ребенка наполовину состоит из «чужеродного генетического материала», унаследованного от отца. Это должно заставлять иммунную систему беременной женщины атаковать клетки зародыша, однако этого не происходит, так как плацента вырабатывает особый набор гормонов, которые одновременно заставляют иммунитет матери не атаковать плод, и при этом защищать его от инфекций.

Российские биологи изучили влияние различных гормонов беременности на поведение иммунных клеток, уже знакомых с реальными или «ложными» патогенами и еще не встречавших их.

Ученые попытались найти то вещество, которое бы «усмиряло» иммунные клетки, но при этом не полностью подавляло иммунитет.

В ходе проведенных экспериментов удалось выяснить, что подобными качествами обладает хорионический гонадотропин – один из ключевых гормонов беременности, который плацента начинает вырабатывать после прикрепления эмбриона к стенке матки.

Российские биологи не исключают, что аналоги этого гормона также можно использовать и для борьбы с аутоиммунными заболеваниями, адекватных методик лечения которых сегодня не существует, пишет «РИА Новости».

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