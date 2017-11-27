Голосам в голове можно будет «ответить»

Люди, страдающие слуховыми галлюцинациями, смогут «поговорить» с голосами, которые они слышат
Ученые из King's College London разработали инновационную терапию, способную уменьшить слуховые галлюцинации у больных, страдающих психотическим расстройством.
В ходе терапии пациенту показывают на экране визуальную репрезентацию голосов, которые больной слышит в своей голове. Таким образом, он может «поговорить» с ними.
В ходе эксперимента пациентов разделили на две группы, в одной из которых использовали новый вид терапии с использованием аватаров, а в другой - традиционную форму психологической помощи.
В результате, пациенты, прошедшие курс лечения с использованием аватаров, чувствовали себя гораздо лучше, чем группа, получавшая традиционную психологическую помощь. Несколько пациентов из экспериментальной группы даже заявили, что у них полностью исчезли слуховые галлюцинации.
Слуховые галлюцинации — один из симптомов шизофрении. Фармакологическое лечение и психотерапия часто оказываются неэффективными для четверти пациентов.Далее в рубрике Названа причина смерти ШопенаСердце Шопена, сохраненное в коньяке, помогло определить причину его смерти
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