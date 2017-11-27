Голосам в голове можно будет «ответить»
Dok / angeloquinones.blogspot.com

Dok / angeloquinones.blogspot.com

Люди, страдающие слуховыми галлюцинациями, смогут «поговорить» с голосами, которые они слышат

Ученые из King's College London разработали инновационную терапию, способную уменьшить слуховые галлюцинации у больных, страдающих психотическим расстройством.

В ходе терапии пациенту показывают на экране визуальную репрезентацию голосов, которые больной слышит в своей голове. Таким образом, он может «поговорить» с ними.

В ходе эксперимента пациентов разделили на две группы, в одной из которых использовали новый вид терапии с использованием аватаров, а в другой - традиционную форму психологической помощи.

В результате, пациенты, прошедшие курс лечения с использованием аватаров, чувствовали себя гораздо лучше, чем группа, получавшая традиционную психологическую помощь. Несколько пациентов из экспериментальной группы даже заявили, что у них полностью исчезли слуховые галлюцинации.

Слуховые галлюцинации — один из симптомов шизофрении. Фармакологическое лечение и психотерапия часто оказываются неэффективными для четверти пациентов.

Теги:
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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