Глобальное потепление не отразилось на бактериях Северного полюса
Глобальное потепление не отразилось на бактериях Северного полюса

За восемь лет бактериальное сообщество подо льдом почти не изменилось

Исследование проводилось специалистами Института океанологии им. П.П. Ширшова, Института внутренних вод им. И.Д. Папанина и Института физики атмосферы им. А.М. Обухова на основе образцов льда и подледной воды, отобранных в 2007 и 2015 годах.

Образцы были взяты из трех зон: верхней (на глубине трех-семи сантиметров от поверхности льда), промежуточной (80-90 см от поверхности) и глубинной (более 160 сантиметров ниже поверхности). Все образцы были помещены в герметичные емкости и растоплены в темноте.

В образовавшуюся жидкость ученые добавили формальдегид для того, чтобы зафиксировать присутствующие бактерии и вирусы. Изучение образцов проводилось с помощью электронного и флуоресцентного микроскопов.

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Места: Россия
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