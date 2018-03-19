Глобальное потепление не отразилось на бактериях Северного полюса

Исследование проводилось специалистами Института океанологии им. П.П. Ширшова, Института внутренних вод им. И.Д. Папанина и Института физики атмосферы им. А.М. Обухова на основе образцов льда и подледной воды, отобранных в 2007 и 2015 годах.

Образцы были взяты из трех зон: верхней (на глубине трех-семи сантиметров от поверхности льда), промежуточной (80-90 см от поверхности) и глубинной (более 160 сантиметров ниже поверхности). Все образцы были помещены в герметичные емкости и растоплены в темноте.

В образовавшуюся жидкость ученые добавили формальдегид для того, чтобы зафиксировать присутствующие бактерии и вирусы. Изучение образцов проводилось с помощью электронного и флуоресцентного микроскопов.

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