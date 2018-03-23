Глава РАН назвал приоритеты российской науки

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал главные приоритеты российской науки.

По его мнению, исследования мозга и искусственного интеллекта должны стать одним из приоритетных направлений в исследованиях российских ученых.

«Если мы поймем, как мозг работает, это будет определять будущее всех информационных технологий», - пояснил Сергеев.

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