Глава РАН назвал приоритеты российской науки
Глава РАН назвал приоритеты российской науки

Открытия российских ученых могут определить будущее всех информационных технологий

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал главные приоритеты российской науки.

По его мнению, исследования мозга и искусственного интеллекта должны стать одним из приоритетных направлений в исследованиях российских ученых.

«Если мы поймем, как мозг работает, это будет определять будущее всех информационных технологий», - пояснил Сергеев.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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