Генная терапия поможет вылечить аутизм

Американские ученые дали надежду людям, страдающим аутизмом, на полное излечение.

Биохимики разработали первую генную терапию, которая ликвидирует поломки в Х-хромосоме, связанные с развитием тяжелых форм аутизма.

По словам Хе-ён Ли из университета Техаса в Остине (США), лекарства от аутизма пока не существует.

Более того, многие перспективные препараты для лечения этого генетического недуга провалили клинические испытания.

«Нам впервые удалось поменять структуру одного из «генов аутизма» и добиться исчезновения некоторых его симптомов», — заявил ученый.

За последние годы генетикам удалось открыть десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни.

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