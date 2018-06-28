В Галактике обнаружена «космическая» нефть

Международная группа астрономов подсчитала общее количество «обычных» углеводородов в Галактике.

Несмотря на уверенность в том, что органические соединения крайне редко встречаются в Галактике и во Вселенной в целом, и общая масса, согласно подсчетам ученых, составила 10 миллиардов триллионов триллионов тонн.

«Мы смогли измерить массу всех алифатических углеводородов в межзвездной среде. Эти вещества, похожие на ощупь на жир, но гораздо менее съедобные, присутствуют в межзвездной среде в необычно больших количествах», — заявил Тим Шмидт из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

По его словам, наблюдения при помощи инфракрасных и микроволновых телескопов показали, что все «роддома» звезд содержат в себе огромные количества простейших и сложных углеводородов.

При этом остается загадкой то, как они возникли и почему не распадаются на более простые молекулы под действием ультрафиолета и космических лучей, заряженных частиц, движущихся с почти скоростью света.

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