Физики СПбГУ предсказали появление сверхпроводимости в комнатных условиях
pixabay.com

pixabay.com

Результаты исследования дадут возможность создать электромоторы нового поколения

Российские физики-теоретики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) предсказали, что реализовать сверхпроводимость при комнатной температуре можно с помощью света и алюминия.

Руководитель лаборатории Оптики спина имени И.Н. Уральцева СПбГУ профессор Алексей Кавокин предложил дизайн многослойной кристаллической структуры, электрическое сопротивление которой обращается в ноль при облучении лазером. До сих пор состояние сверхпроводимости не достигалось выше чем при минус 70 градусах Цельсия.

Впервые идея появляющейся при наличии света сверхпроводимости была высказана Алексеем Кавокиным, Иваном Шелых (Университет ИТМО и Университет Исландии) и Фабрисом Лосси (Российский квантовый центр и Университет Уолверхемптона, Великобритания) в 2010 году.

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