Физики создали многозадачные «весы» для атомов

Масса и структура атомов и молекул определяется при помощи масс-спектрометров – устройств, представляющих собой аналог всем известных весов. В процессе работы они превращают изучаемый образец в газ и ионизируют его, отделяя от атомов электроны. Ионы пропускаются через систему магнитов и направляются в специальный детектор, где определяется их масса и заряд.

Системы ионизации всех существующих спектрометров приходится «подстраивать» под каждый новый тип молекул, что затрудняет ученым работу. Специалисты МФТИ и «Сколтеха» разработали многозадачный масс-спектрометр, в котором совмещены сразу четыре метода ионизации.

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