Физики проникли в тайну гостей из космоса
Ученые исследовали структуру метеорита Сеймчан
Специалисты лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) исследовали фрагмент метеорита, найденного на территории Магаданской области более полувека назад.
Небесное тело относится к одному из редчайших видов – палласитам. Исследователи изучали его, применив метод нейтронной томографии, что позволило избежать разрушения метеорита. Они установили, что космическое тело содержит все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки.
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