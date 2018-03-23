Физики проникли в тайну гостей из космоса

Специалисты лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) исследовали фрагмент метеорита, найденного на территории Магаданской области более полувека назад.

Небесное тело относится к одному из редчайших видов – палласитам. Исследователи изучали его, применив метод нейтронной томографии, что позволило избежать разрушения метеорита. Они установили, что космическое тело содержит все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»