Физики открыли у твердого вещества свойства жидких кристаллов

Исследователи из Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН впервые зафиксировали у твердого металлического соединения свойства жидкого кристалла
Гексаборид церия вот уже 40 лет удивляет ученых новыми свойствами. Теперь у соединения открыли свойства жидких кристаллов, благодаря которым его сопротивлением возможно управлять за счет магнитных полей.
Ведущий автор исследования, доктор физико-математических наук, заведующий отделом низких температур и криогенной техники в Институте общей физики имени А.М. Прохорова РАН, профессор МФТИ и НИУ ВШЭ Сергей Демишев пояснил: «Одно из направлений в физике конденсированного состояния – исследование металлических материалов, которые ведут себя как аналоги классических жидких кристаллов. Термин «жидкий кристалл» у всех на слуху: часы жидкокристаллические, ЖК-телевизор, дисплей мобильного телефона – все это мир вокруг нас».
Классический жидкий кристалл представляет собой раствор молекул, имеющих форму палочек, передает «Газета.ru». Изменение внешних условий, например, температуры или электрического поля, могут привести к тому, что они выстроятся вдоль определенной оси. Выяснилось, что среди твердых тел есть те, у кого встречаются аналогичные свойства.
В таких соединениях происходят так называемые спиновые флуктации: это означает, что магнитная стрелка, связанная с электроном, случайно меняет величину и ориентацию в пространстве. В некоторых металлах они определяют электрическое сопротивление. До открытия российских ученых сопротивление гексаборида церия от угла между магнитным полем и одной из осей не изучалось.
Физикам удалось восполнить этот пробел. При температуре в 3,2 градуса выше нуля соединение ведет себя как жидкий кристалл, установили ученые. Результаты работы показывают, что спиновыми флуктациями можно эффективно управлять, влияя на элеткропроводность материала.Далее в рубрике Исследование боевых тюленей получило высшую награду РАНДиректор Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН (ММБИ КНЦ) академик Геннадий Матишов получил премию имени С.О. Макарова 2017 года за цикл работ «Использование морских млекопитающих в служебных целях» Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Сделано русскими!Лучшие приложения для iPhone и iPad созданы нашими соотечественниками
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