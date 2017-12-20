Физики открыли у твердого вещества свойства жидких кристаллов

Гексаборид церия вот уже 40 лет удивляет ученых новыми свойствами. Теперь у соединения открыли свойства жидких кристаллов, благодаря которым его сопротивлением возможно управлять за счет магнитных полей.

Ведущий автор исследования, доктор физико-математических наук, заведующий отделом низких температур и криогенной техники в Институте общей физики имени А.М. Прохорова РАН, профессор МФТИ и НИУ ВШЭ Сергей Демишев пояснил: «Одно из направлений в физике конденсированного состояния – исследование металлических материалов, которые ведут себя как аналоги классических жидких кристаллов. Термин «жидкий кристалл» у всех на слуху: часы жидкокристаллические, ЖК-телевизор, дисплей мобильного телефона – все это мир вокруг нас».

Классический жидкий кристалл представляет собой раствор молекул, имеющих форму палочек, передает «Газета.ru». Изменение внешних условий, например, температуры или электрического поля, могут привести к тому, что они выстроятся вдоль определенной оси. Выяснилось, что среди твердых тел есть те, у кого встречаются аналогичные свойства.

В таких соединениях происходят так называемые спиновые флуктации: это означает, что магнитная стрелка, связанная с электроном, случайно меняет величину и ориентацию в пространстве. В некоторых металлах они определяют электрическое сопротивление. До открытия российских ученых сопротивление гексаборида церия от угла между магнитным полем и одной из осей не изучалось.

Физикам удалось восполнить этот пробел. При температуре в 3,2 градуса выше нуля соединение ведет себя как жидкий кристалл, установили ученые. Результаты работы показывают, что спиновыми флуктациями можно эффективно управлять, влияя на элеткропроводность материала.

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