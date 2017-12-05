Физики из МГУ открыли новое свойство алмазов

Они выяснили, что возникающая при растяжении деформация ведет к изменению в нетепловом свечении вещества (люминесценции), что можно использовать для создания датчиков электрического поля и прочих квантово-оптических устройств.

Алмазы состоят из углерода и известны своей твердостью. Однако по сравнению с другими кристаллами, в них всегда имеются структурные дефекты, которые порой приводят к изменению окраски или люминесценции. Эти свойства минералов делают их привлекательными для использования в квантово-оптических устройствах, таких, как кубиты.

Профессор кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ, доктор физико-математических наук Александр Образцов отметил: «В новой работе мы попытались получить как можно больше информации об алмазных иглах, которые мы получаем, в частности о центрах окраски».

В ходе исследования алмазные иглы прикрепляли к электроду, расположенному в камере, которая создавала вакуум. Для растяжения электроду подавалось высокое напряжение, что вызывало механическое усилие, растягивающее иглу. Авторы работы поясняют: «При этом деформируется и структура отдельных центров окраски. А вместе со структурой меняются их квантово-оптические характеристики».

Прежде ученым удавалось лишь сжимать алмазы, сообщает «Газета.ru». Российские физики пришли к выводу, что на основе алмазных иголок можно создавать детекторы, которые обеспечивают бесконтактное измерение электрических полей с высоким расширением. Исследователи считают, что такие детекторы позволят измерять не только поля, созданные при помощи напряжения в условиях вакуума, но и поля, которые существуют в молекулах ДНК, РНК и другие.

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