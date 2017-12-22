Физики нашли способ повысить КПД солнечных батарей
Физики нашли способ повысить КПД солнечных батарей

Российские ученые предлагают использовать для создания солнечных батарей вакуумные фотодиоды.

Существующие сегодня батареи, преобразующие свет Солнца в электричество, имеют КПД чуть более 10%, поскольку не улавливаю большую часть спектра. Сотрудники Института физики полупроводников (ИФП) им. А. В. Ржанова СО РАН и специалисты завода «Экран ФЭП» считают, что на смену кремниевым батареям должны прийти устройства на вакуумных фотодиодах. Их КПД может составить более 50%.

«Электроды в нем не соприкасаются, и это позволяет конструировать анод независимо от катода, не ориентируясь на то, как они будут сочетаться между собой. Кроме того, в твердом теле значительная часть энергии выбитых светом электронов тратится на нагревание. У нас же тепловых потерь практически нет». – пояснил «Российской газете» научный сотрудник ИФП СО РАН Олег Терещенко.

Для катода физики использовали арсенид галлия, покрытый слоем оксида цезия толщиной в один атом, что позволяет свести к минимуму затраты энергии на вбивание электронов и охватить весь спектр солнечного света.

Для анода они планируют использовать пленку из алмаза, что позволит еще улучшить характеристики преобразования солнечной энергии в электричество. Кроме того, благодаря его прозрачности будет улавливаться свет, приходящий с разных сторон.

Ученые отмечают, что производство таких фотодиодов на Земле будет дорогостоящим и предлагают перенести его в космос. Применяться батареи на фотодиодах могут на комических аппаратах или лунной базе.

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