Физик из Сибири открыл свойства светящихся слоистых кристаллов
pixabay.com

pixabay.com

Из нового вещества можно экологически чистым способом можно получить люминофоры – вещества, преобразующие электрическую энергию в свечение

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИФ СО РАН и старший преподаватель Сибирского федерального университета Максим Молокеев описал структуру и свойства слоистых кристаллов гидроксидов редкоземельных металлов, из которых экологически чистым способом можно получить люминофоры – вещества, преобразующие электрическую энергию в свечение.

Уточняется, что люминофоры используются для производства панелей, экранов и других электронных устройств.

Ранее китайские исследователи синтезировали новое порошковое вещество, смешивая в разных пропорциях нитраты редкоземельных элементов с сульфатами и гидратами аммония.

Далее перед учеными встала задача охарактеризовать кристаллическую структуру веществ – определить, из каких атомов оно состоит и как эти атомы упорядочены относительно друг друга.

По словам Максима Молокеева, сложность состояла в том, что вещество никак не удавалось получить в виде монокристалла, следовательно, стандартными монокристальными рентгеновскими способами воспользоваться было нельзя.

Кроме того, ученый пояснил, что задача определения структуры из порошка крайне сложна и требует огромного опыта работы и знаний.

Именно эту задачу китайские ученые и попросили решить российского ученого Максима Молокеева, который успешно расшифровал порошковую рентгенограмму.

Выяснилось, что новый материал состоит из тетраэдров SO42— и ионов редкоземельных элементов, окруженных атомами кислорода в форме трехшапочной тригональной призмы. Обнаруженная структура подтвердила уникальность этого слоистого соединения: оно действительно относится к новому, ранее неизвестному классу.

Ученый также обнаружил ряд уникальных свойств, которыми обладает новое вещество, например, при нагреве до 800℃ из него испаряется вода и получаются люминофоры, пригодные для использования в промышленных масштабах.

Новые соединения в будущем вполне могут быть использованы в производстве катализаторов, в микроэлектронике, для защиты от ультрафиолета и в других перспективных областях науки и техники, пишет «Индикатор». 

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