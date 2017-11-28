Физик из России удостоилась международной награды
Российской ученой Елене Поповой вручена медаль имени Александр Чижевского за значительный вклад в космическую метеорологию.
Награда была учреждена в 2013 году академиями наук России, Бельгии и Норвегии. Всего существует три таких медали, передает ТАСС.
Награду Поповой вручил посол России в Бельгии Александр Токовинин на церемонии в рамках Европейской недели космической погоды в Остенде. Дипломат отметил, что учрежденная тремя странами награда является примером научного сотрудничества, идущего на пользу всем.
Космическая метеорология представляет собой исследования метеоявлений в атмосфере с помощью искусственных спутников.Далее в рубрике В России придумали сплав для облегчения самолетовВ России разработан уникальный сплав, позволяющий получить металл с повышенной устойчивостью к коррозии и обладающий хорошими механическими свойствами.
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