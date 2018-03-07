Филологи из Томска изучат языковые законы и тенденции XXI века

Проект «Новая грамотность» в текстах СМИ поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований
Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) изучат феномен «новой грамотности» - способности человека продуктивно общаться в условиях виртуальной коммуникации.
В настоящее время понятие «грамотности» подразумевает не только соблюдение правил написания и произношения. Оно связано с изменениями пространства общения, которые произошли в результате глобализации и внедрения в жизнь новых технологий.
«Новую грамотность» называют явлением ХХI века, для нее существуют и другие термины - интернет-грамотность, цифровая грамотность, новая медиакомпетентность, компетентность в сфере информационных и коммуникационных технологий.
«В ХХI веке коммуникация развивается с огромной скоростью, во многом благодаря появлению новых сфер общения: электронной и виртуальной коммуникации, социальных сетей, блогов и других типов коммуникаций. Соответственно, появляются тексты новой природы – «новые тексты», формируется «новая грамотность», - рассказала руководитель проекта Наталья Нестерова.
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