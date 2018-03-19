Федор Конюхов отправится на дно океана

В самую глубокую точку мирового океана Конюхов отправится с полярником Артуром Чилингаровым.

Для погружения будет использован двухместный батискаф отечественного производства. По словам Конюхова, при строительстве подводного аппарата будет учитываться опыт американского режиссера Джеймса Кэмерона, которому так и не удалось осуществить этот проект.

Однако аппарат будет обладать рядом конструктивных отличий. «Мы штангу будем другую делать. Двигатели. Есть отличия, но принцип такой же», - рассказал Конюхов «Интерфаксу».

Предполагается, что в строительстве батискафа для проекта примет участие Объединенная судостроительная корпорация. Ее глава Алексе Рахманов предполагает, что на это потребуется около двух лет.

Со дна Марианской впадины путешественники планируют отобрать пробы грунта. Кроме того, они оставят там российский флаг и православный крест.

«Русская планета» продолжает следить за знаменитым путешественником и напоминает об уникальной возможности приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова и его автографом. Именно на этом воздушном шаре Конюхов установил сразу три мировых рекорда.

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