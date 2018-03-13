«Федерация» отправится в космос с Байконура

Старт «Федерации» намечен на 2022 год. Для предстартовой подготовки и запуска будет задействована инфраструктура Байконура Так, испытывать и готовить корабль к полету будут в монтажно-испытательном корпусе площадки 254, где в настоящее время аналогичные работы проводятся с «Союзами».

Выводить корабль на орбиту будет новая ракета-носитель «Соююз-5». Своей компоновкой она напоминает «Зенит», в связи с чем ее сборку решено проводить в старом «зенитовском» корпусе.

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