Эндокринологи из России нашли комбинацию генов для защиты от аутоиммунных заболеваний
pixabay.com

pixabay.com

В Эндокринологическом научном центре Минздрава России исследовали генетическую предрасположенность граждан России к развитию аутоиммунных заболеваний, которые поражают железы внутренней секреции

Ученые установили связь между комбинациями генов и появлением аутоиммунного полигландулярного синдрома. Их оказалось две: предрасполагающая и защитная.

Аутоиммунные полигландулярные синдромы (АПС) ведут к разрушению тканей эндокринных желез и развитию аутоиммунного воспаления. Ученые выделили четыре типа заболевания. Первый проявляется в детстве и поражает надпочечники и паращитовидные железы (те, которые располагаются по бокам от щитовидной железы, их гормон регулирует обмен кальция в организме). Три других типа возникают в 30-40 лет. При этом у женщин болезнь встречалась  в 3-4 раза чаще, чем у мужчин.

Российские ученые впервые выяснили, какие генетические причины могут вызывать АПС, а какие способны препятствовать ему. Предрасполагающие комбинации генов приводят к развитию АПС в целом и развитию хронической надпочечниковой недостаточности, а защитные (протективные) – препятствуют заболеванию.

Соавтор исследования, аспирант отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Анна Ларина рассказала: «При наличии одного аутоиммунного эндокринного заболевания второе развивается в 25 % случаев, при наличии же хронической надпочечниковой недостаточности – в 50 % случаев».

На основании полученных данных ученые разрабатывают программу скрининга, чтобы вовремя определять риск развития сопутствующих заболеваний АПС, в частности, надпочечниковой недостаточности, передает «Газета.ru».

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Места: Россия
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