Электросамолет взлетит без разбега

Специалисты компании создают четырехместный летательный аппарат, который они назвали VTOL. Его максимальный взлетный вес составит примерно полторы тонны, а полезная нагрузка – 400 килограммов. На одной зарядке он сможет пролететь 100 километров.

В самолете будут задействованы две группы двигателей. Одни обеспечат вертикальные взлет и посадку, вторые – горизонтальный полет. Значительную часть функций по управлению самолетом возьмет на себя искусственный интеллект, потому самолет сможет пилотировать даже малоопытный летчик.

Руководитель проекта Михаил Нуриджанов, рассказал «Известиям», что начало сертификационных испытаний планируется через три года. Еще два потребуется на получение сертификата Авиарегистра.

Он отметил, что электросамолет можно будет задействовать для доставки людей и грузов в районы, не имеющие специально подготовленных площадок. Кроме того, по его мнению, маневренность машины и ее малошумность смогут по достоинству оценить военные.

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