Электронный сомелье

Группа научных сотрудников химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова сформировала тонкопленочные сенсоры на основе ферментов для определения двухосновных спиртов, таких как пирокатехин и гидрохинон.

Данные сенсоры специалисты использовали в системе «Электронный язык». Совокупность информации каждого сенсора формирует характерный след, похожий на отпечаток пальца. С помощью «Электронного языка» можно различать тип вина в соответствии с таким показателем, как индекс полифенолов. Полифенолы — это оксисоединения и их производные, содержание которых зависит от продукта, а также от сорта, климатических условий, степени зрелости. Они в разном количестве содержатся в овощах, фруктах, чае, орехах, кофе и так далее.

«Электронный язык» при помощи уникальных сенсоров благополучно определил три образца красных вин. Вина были изготовлены из одного сорта винограда, но общие индексы полифенола для них были разными. Исследователи добились такой ощутимости с помощью добавки, которую вводили в пленки. В качестве такой добавки предназначались необычные органические комплексы — субфталоцианины.

«Новые субфталоцианиновые комплексы играли роль переносчиков электронов между энзимами (ферментами) и электродом», — объяснила Татьяна Дубинина, кандидат химических наук, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории медицинской химии кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химического факультета МГУ.

Строение молекул субфталоцианинов позволяет получать однородные тонкие пленки на их основе, а благодаря сенсорам на основе энзимов с добавкой субфталоцианина стало возможным значительно уменьшить значение предела обнаружения спиртов.

«Располагая базой данных для вин, можно определять их качество, возраст, сорт винограда, из которого произведено вино, то, на какой стадии ферментации вино находится, выявить подделку. И всё это без разделения на индивидуальные компоненты! Таким образом, создание данных устройств, а также повышение эффективности их работы — актуальная и важная задача. В дальнейшем мы планируем расширить круг субфталоцианинов, используемых в сенсорах и усовершенствовать технику нанесения тонких плёнок», — подчеркнула Татьяна Дубинина.

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