Эксперты из университета Санкт-Петербурга займутся исследованием миграции
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из Санкт-Петербургского университета вместе с зарубежными коллегами начали разработку механизмов социальной работы с мигрантами

В настоящее время вопрос регулирования миграционных потоков в России и европейских странах стал одним из самых актуальных. По данным отчета ООН, в 2017 году численность международных переселенцев составила 258 млн человек, что на 49% выше показателей 2000 года. Первое место по количеству мигрантов заняли США (49,8 млн), второе и третье – Германия и Россия (по 12 млн).

Специалисты из Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами из Высшей школы социальной работы Женевы планируют разработать модель центра компетенций в области работы с мигрантами. В рабочую группу вошли 33 российских ученых из области социологии, международных отношений, права, журналистики.

В рамках работы эксперты намерены выявить социальные особенности мигрантов из разных стран мира, изучить существующие практики работы с переселенцами. В частности, ученые проанализируют опыт швейцарских коллег по приему и адаптации мигрантов.

Для апробирования полученных в ходе работы результатов планируется создать центр компетенций, который поможет накапливать информацию об опыте работы с мигрантами в разных странах, консультировать специалистов и организации по вопросам проведения исследований переселенцев, станет площадкой для проведения социологических и прочих исследований, говорится на сайте СПбГУ.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Отечественные процессоры получат собственную ОС Далее в рубрике Отечественные процессоры получат собственную ОССпециально российских процессоров «Бакал» и «Эльбрус будет разработана государственная операционная система.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО