Эксперты из университета Санкт-Петербурга займутся исследованием миграции

В настоящее время вопрос регулирования миграционных потоков в России и европейских странах стал одним из самых актуальных. По данным отчета ООН, в 2017 году численность международных переселенцев составила 258 млн человек, что на 49% выше показателей 2000 года. Первое место по количеству мигрантов заняли США (49,8 млн), второе и третье – Германия и Россия (по 12 млн).

Специалисты из Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами из Высшей школы социальной работы Женевы планируют разработать модель центра компетенций в области работы с мигрантами. В рабочую группу вошли 33 российских ученых из области социологии, международных отношений, права, журналистики.

В рамках работы эксперты намерены выявить социальные особенности мигрантов из разных стран мира, изучить существующие практики работы с переселенцами. В частности, ученые проанализируют опыт швейцарских коллег по приему и адаптации мигрантов.

Для апробирования полученных в ходе работы результатов планируется создать центр компетенций, который поможет накапливать информацию об опыте работы с мигрантами в разных странах, консультировать специалистов и организации по вопросам проведения исследований переселенцев, станет площадкой для проведения социологических и прочих исследований, говорится на сайте СПбГУ.

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