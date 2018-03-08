Эксперты «Тотального диктанта» разработают рекомендации для учебников по русскому языку

Внесенные в будущее пособие по русскому языку дополнения помогут легче запоминать грамматические правила. Рекомендации будут разработаны после анализа результатов диктанта-2018.

«Тотальный диктант» пройдет 14 апреля уже в 15-й раз. По подсчетам организаторов, в акции примут участие около четверти миллиона человек. Проверяющим предстоит выявить наиболее типичные грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки.

Эксперты проверят все работы и дадут советы, как доступнее преподносить учащимся те или иные правила. Корпорация «Российский учебник» учтет эти замечания при составлении новых материалов по русскому языку.

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