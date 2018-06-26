Эксперименты на МКС помогли российским ученым создать уникальный 3D-биопринтер
pixabay

pixabay

В перспективе разработка позволит восстанавливать поврежденные ткани и органы

Благодаря опытам на борту МКС российским физикам удалось создать устройство для печати фрагментов кожи и сложных многослойных тканей без предварительно подготовленных шаблонов и каркасов.

По словам руководителя Лаборатории диагностики пылевой плазмы Объединенного института высоких температур РАН Михаила Васильева, опыты проводились с 2010 по 2017 годы на установке «Кулоновский кристалл». Полученные в результате экспериментов данные использовались для создания биологического 3D-принтера.

В течение последних лет биологи и инженеры предлагали десятки устройств для трехмерной биопечати. Первые такие приборы могли создавать однослойные живые структуры, которые вовсе не походили на реальные ткани тела, однако постепенно они научились воспроизводить более сложные аналоги.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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