Эксперимент на мышах показал влияние алкоголя на семьи

Российские ученые при содействии коллег из США провели необычный эксперимент на мышах-полевках, показавший, что отношения в паре быстро и бесповоротно портятся, если самец начинает употреблять алкоголь.

По словам Андрея Рябинина из Университета штата Орегон в Портленде (США), желтобрюхие полевки формируют моногамные пары и им нравится этанол, что делает их идеальными животными для изучения влияния спиртного на отношения в семье.

Задачей для биологов стала разгадка одной из самых больших загадок эволюции – почему современные люди пьянеют после употребления алкоголя.

Дело в том, что большинство животных не могут испытывать подобные ощущения, так как их организм или быстро разлагает этанол, или не переносит даже небольшое его количество.

Ученый разбил полевок на несколько десятков пар, часть из которых составляли две пьющих особи, а другие – из одного «трезвенника» и одного «алкоголика».

Эксперимент показал, что пьющие самцы проводили гораздо меньше времени рядом со своей «половинкой», чаще обращая внимания на новую самку, чем полевки-«трезвенники». При этом сильно пьющие грызуны сохраняли друг другу верность, как и пары, никогда не притрагивавшиеся к спиртному.

Подобные сдвиги связаны с тем, что алкоголь менял работу центрального серого вещества и других отделов мозга самца, связанных с половым поведением.

«В будущем мы сможем разработать методики спасения семей, которые сегодня уничтожает алкоголь», — объяснил Рябинин цель своей научной работы.

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