Единственный в мире шерстистый носорог из Якутии прибыл в Москву

Обнаруженный в Якутии доисторический шерстистый носорог впервые выставлен на обозрение широкой публики в Москве.

«В сентябре 2014 года мы готовились к охотничьему сезону. И при обходе охотничьего участка я заметил высоко на леднике шкуру. Летом река смывает берега, и в образовавшемся яру обнаружилась находка», - рассказал предприниматель Александр Бандеров, обнаруживший останки шерстистого носорога.

Он пояснил, что сначала принял находку за шкуру оленя, но потом ледник оттаял и стало очевидно, что это носорог. В начале 2015 года останки носорога перевезли в Якутск в Академию наук, где начались исследования. Результаты исследования показали, что данный детеныш носорога жил около 34 тысяч лет назад, во время потепления.

«Благодаря этой находке мы узнали, что носороги были покрыты очень густой шерстью. Раньше мы могли судить об этом только по наскальным рисункам, обнаруженным во Франции. Теперь, судя по густой шерсти с подшерстком, можно сделать вывод, что носорожка был полностью адаптирован к холодному климату прямо с малых лет», — сказал кандидат биологических наук, ведущий сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия) Валерий Плотников.

Он пояснил, что впервые в истории человечества найден относительно хорошо сохранившийся носорог. Более того, детенышей шерстистого носорога не находили нигде и никогда.

По первым визуальным обследованиям было определено, что носорогу 1,5 года, однако более поздние исследования – по дентину из зубов — позволили определить, что ему всего семь месяцев. Пол носорога установить не удалось, так как внутренние органы не сохранились. Ученые дали ему имя Саша.

Кроме того, биологи не нашли на туше следов насильственной смерти, но причина его гибели пока остается загадкой. Москвичи и гости столицы могут бесплатно посмотреть на шерстистого носорога в Экспоцентре с 15 по 17 декабря, сообщает «РИА Новости».

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