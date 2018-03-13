В ДВФУ открылась первая в России школа подготовки VR-волонтеров
pravmir.ru

pravmir.ru

Обучение в ней пройдут более 70 студентов и школьников

Образовательную программу «Основы работы с VR» запустили в Центре подготовки волонтеров (ЦПВ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке лаборатории виртуальной реальности «VR-Lab DV» (Владивосток).

Новые волонтеры будут помогать во время проведения мероприятий с использованием виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Участников программы ждет обучение современным технологиям, основам работы с VR-приложениями, техникой безопасности.

«Дальневосточный федеральный университет стал центром Национальной технологической инициативы по нейротехнологиям, виртуальной и дополненной реальности. Понимая всю актуальность этого направления, ДВФУ первым в России начинает обучение VR-волонтеров», - заявил заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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