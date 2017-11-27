Дроны выйдут на борьбу с малярией
infocopter.ru

infocopter.ru

В Занзибаре будут бороться с малярией с помощью дронов

Специалисты британского университета Аберистуита начали использовать беспилотники для поиска водоемов, в которых могут размножаться комары, переносящие малярию.

Таким образом, по мнению ученых, удастся эффективнее распылять инсектициды, нанося меньше вреда окружающей среде.

Дроны могут быстро облететь значительную территорию, и, обработав полученные ими сведения, можно отметить на карте небольшие водоемы, в которых размножаются москиты.

Подобным способом с москитами уже ведут успешную борьбу в Италии и Бразилии, сообщает «Индикатор».

Теги:
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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