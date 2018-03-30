Дроны будут контролировать загрязнение воздуха
pixabay.com

pixabay.com

Беспилотник со спецоборудованием способен подниматься на высоту до 200 метров

Юные техники из красноярского «Кванториума» изобрели беспилотник для анализа загрязнения атмосферного воздуха.

Аппарат представляет собой мультироторную платформу, на которой установлен газоанализатор, распознающий состав воздуха.

Кроме того, разработка красноярских техников может определить степень концентрации ядовитых веществ в воздухе, а также указать на источник загрязнения.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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