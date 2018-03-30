Дроны будут контролировать загрязнение воздуха

Юные техники из красноярского «Кванториума» изобрели беспилотник для анализа загрязнения атмосферного воздуха.

Аппарат представляет собой мультироторную платформу, на которой установлен газоанализатор, распознающий состав воздуха.

Кроме того, разработка красноярских техников может определить степень концентрации ядовитых веществ в воздухе, а также указать на источник загрязнения.

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