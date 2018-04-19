Доставку лекарств будет контролировать блокчейн
Доставку лекарств будет контролировать блокчейн

Новую систему транспортировки медпрепаратов разработали в Петербурге

Ее создателями являются трое студентов СПбГУ. Они отмечают, что примерно четверти лекарствам необходимы особые условия во время транспортировки. В частности, температурные, нарушение которых сведет на нет оздоровительный эффект препарата и даже может сделать его прием опасным для человека.

Сегодня соблюдение температурных условий во время транспортировки лекарств контролируется двумя видами датчиков. Одни имеют высокую точность, но доступ к ним и снятие показаний возможно только путем вскрытия коробок с препаратами. Другие доступны в любой момент, но обладают большей погрешностью.

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