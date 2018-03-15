Доказана возможность выспаться впрок
pixabay.com

pixabay.com

Эффект от переизбытка сна сохраняется до двух недель

Доказано, что человек может выспаться впрок, заявил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

«Проводились такие исследования, которые показали, что если людям давать возможность запастись сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, например до трех часов, то все равно они будут демонстрировать неплохие показатели», - сказал он.

Полуэктов отметил, что такой эффект сохранялся на протяжении двух недель. Возможна и другая ситуация: высыпаться в течение выходных после рабочей недели.

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Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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